Trump znovu hájil hydroxychlorochin. Experti přitom před tímto "lékem" na covid-19 varují

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že "v současné době neexistují žádné důkazy" o účinnosti hydroxychlorochinu při léčbě či prevenci covidu. WHO zastavila testování tohoto přípravku v rámci svého mezinárodního programu, který zkoumá možné způsoby léčby covidu-19. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv minulý měsíc zrušil své předchozí povolení pro mimořádné použití hydroxychlorochinu u pacientů s covidem.

Trump již dříve prohlásil, že antimalarikum funguje preventivně proti nemoci covid-19 a že ho sám také bral. V úterý uvedl, že hydroxychlorochin užíval po dobu 14 dní a s žádnými vedlejšími účinky se nesetkal. Podle něj je přípravek pro léčbu covidu odmítán jen proto, že jej prosazuje on.

"Domnívám se, že hydroxychlorochin může mít velmi pozitivní účinky v počátečních stadiích (nemoci covid-19). Myslím si, že jeho užíváním nic nezkazíte, jenom z politického hlediska to není podle všeho příliš populární," podotkl Trump, který o přípravku údajně hodně četl a má o něm rozsáhlé znalosti.

Šéf Bílého domu se tak vyjádřil den poté, co on i jeho syn Donald junior sdíleli video, v němž skupina údajných doktorů hydroxychlorochin doporučuje a zároveň Američany odrazuje od nošení ochranných roušek.

Společnost Twitter v reakci zakázala nejstaršímu synovi prezidenta zveřejňovat na 12 hodin nové příspěvky na své sociální síti kvůli tomu, že podle ní šířil dezinformace o koronaviru. Nahrávku ze svých serverů z podobných důvodů smazaly rovněž platformy facebook či youtube.

Na videu sdíleném Trumpem a jeho synem stojí skupina údajných doktorů v bílých pláštích před budovou amerického Nejvyššího soudu. Jedna z lékařek, která se představila jako Stella Immanuelová, v nahrávce říká, že nedávné studie prokazující neúčinnost antimalarika hydroxychlorochinu při léčbě covidu-19 jsou mylné informace šířené "podvodnými farmakologickými firmami". "Myslím, že jsou to velice respektovaní lékaři. Je tam žena, která o tom (hydroxychlorochinu) říká působivé věci a která s tím měla ohromné úspěchy," řekl Trump novinářům.

Podle serveru The Daily Beast je Immanuelová lékařkou z Texasu, která v minulosti například opakovaně tvrdila, že některé gynekologické problémy způsobuje to, že ženy v noci sní o tom, že mají sex s démony. Tvrdí rovněž, že při přípravě některých léčiv se používá DNA mimozemšťanů a že vědci pracují na vakcíně, která by měla lidem zabránit v tom, aby byli pobožní.

Když zpravodajka televize CNN v Bílém domě Kaitlan Collinsová konfrontovala Trumpa s těmito informacemi, zdál se být prezident stále více rozrušený a prohlásil: "Možná, že je to ta samá (osoba), možná, že není (...). Myslím si, že její hlas je důležitý, ale nic o ní nevím," řekl Trump, který pak urychleně i přes další dotazy novinářů ukončil tiskovou konferenci.

zdroj: YouTube

O nevhodnosti hydroxychlorochinu pro léčbu covidu-19 v úterý hovořil rovněž uznávaný americký epidemiolog Anthony Fauci. Trump pak na tiskové konferenci prohlásil, že nechápe, proč je Fauci tak oblíbený a jeho "nikdo nemá rád".

"Spolupracuje s naší vládou a my jsme se většinou řídili tím, co on a další doporučili. On je nesmírně populární. Proč nejsem já a vláda taky tak populární?" tázal se Trump.