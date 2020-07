Trumpova administrativa omezí imigrační program DACA

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti podle CNN také oznámilo, že zatímco se bude opatřením zabývat, bude setrvání v programu obnovitelné pouze na rok místo dosavadních dvou let.

Opatření zavedené v roce 2012 Trumpovým předchůdcem Barackem Obamou chrání před deportací statisíce přistěhovalců, kteří jako děti nelegálně vstoupili do Spojených států. Podle současného šéfa Bílého domu je ale neústavní.

Poslední oznámení o omezení programu přichází necelý měsíc poté, co nejvyšší soud zablokoval Trumpův pokus právní ochranu mladých přistěhovalců zrušit. O ukončení programu se Trump v duchu své protiimigrační politiky pokusil opakovaně, za celé volební období se mu to však nepodařilo. Jeho poslední pokus o omezení DACA uskutečněný nedlouho před volbami zřejmě uvrhne do nejistoty tisíce imigrantů, kteří jsou do programu začleněni nebo o zařazení chtěli požádat, píše CNN.

Na úterní tiskové konferenci Trump prohlásil, že se na opatření chystá pracovat s "mnohými lidmi". "Všichni v programu DACA včetně jeho spolupracovníků budou spokojení. Přijdeme se skvělým imigračním programem založeným na zásluhovosti," sdělil prezident.