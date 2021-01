Twitter natrvalo zablokoval Trumpův účet. Kvůli nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem

"Po bedlivém přezkoumání tweetů účtu @realDonaldTrump a aktuálního kontextu jsme trvale zablokovali účet kvůli nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem," oznámila internetová platforma. Trump krok Twitteru označil za omezování svobody projevu.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y