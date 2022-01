USA varují Írán před tvrdými postihy v případě útoku na Američany

Mnozí z 51 Američanů, kterých se týkají íránské sankce, jsou příslušníky americké armády. Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že američtí občané jsou sankcionováni za to, co Teherán označuje za terorismus a porušování lidských práv. Tento krok umožňuje íránským úřadům zabavit jim veškerý majetek, který mají v Íránu. Protože zde ovšem žádný majetek nemají, znamená to, že sankce jsou spíše symbolickým gestem.

Solejmáního zabil bezpilotní letoun 3. ledna 2020 na příkaz tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Generál vedl jednotky Kuds, které kontrolují libanonský Hizballáh a proíránské milice v Sýrii, v Iráku nebo v Jemenu. Byl považován za architekta současné íránské vojenské strategie, takzvaných zástupných válek, kdy Teherán místo přímého angažmá ve vojenských konfliktech využívá spřátelených milicí k prosazování vlastních zájmů v širším regionu Blízkého východu.

Na sankčním seznamu Íránu jsou nově mimo jiné americký generál Mark Milley či bezpečnostní poradce bývalého prezidenta Robert O'Brien. Podobně Írán uvalil před rokem sankce na Trumpa a několik vysokých amerických představitelů.

Íránský prezident Ebráhím Raísí v projevu k druhému výročí Solejmáního zavraždění tento týden uvedl, že Trump musí kvůli tomuto činu stanout před soudem, jinak se Teherán pomstí.

Spojené státy pod Trumpovým vedením v roce 2018 odstoupily od jaderné dohody Teheránu se světovými mocnostmi z roku 2015. Trumpova vláda pak uvalila na íránské představitele, politiky a podniky řadu sankcí. V současné době Írán a další zainteresované země vedou ve Vídni jednání o záchraně jaderné dohody; rozhovorů se USA účastní nepřímo.