USA zápasí s růstem mateřské úmrtnosti, je nejvyšší za posledních 50 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve Spojených státech vzrostla meziročně mateřská úmrtnost o 18 procent a dostala se na nejvyšší úroveň za posledních 50 let. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), která mimo jiné ukazují, že černoškám hrozí v těhotenství, při porodu a v šestinedělí třikrát větší riziko úmrtí než ženám světlé pleti. Podle expertů stojí do určité míry za nárůstem úmrtnosti pandemie covidu-19.