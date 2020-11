Úspěšní kandidáti amerických voleb. Kteří z nich se zapíší do historie?

Demokraté do letošních voleb vstoupili s vcelku pestrou kandidátkou. Mezi prezidentskými kandidáty figurovalo hned několik významných osobností, jako na příklad starosta města South Bend v konzervativní Indianě, válečný veterán Pete Buttigieg, který by se stal prvním homosexuálem v úřadu prezidenta, nebo Andrew Yang, který by v Oválné pracovně usedl jakožto první asijský Američan.

Historickou nominaci od demokratické strany obdržela na post viceprezidenta Kamala Harrisová. Ta se tak stala nejen první Afroameričankou na lístku demokratické strany ucházející se o post viceprezidenta, zároveň bude i první asijskou Američankou zastávající tuto pozici.

V podobném složení bude zasedat od ledna i nový Kongres a lokální samosprávy. V demokratických řadách si úspěch připsali na příklad členové LGBT komunity, v řadách republikánů usedne v Kongresu historicky první korejská Američanka, která je zároveň i nejmladší republikánkou zvolenou do Sněmovny.

Cori Bushová

Bushová se stala historicky první Afroameričankou reprezentující stát Missouri v Kongresu. Bushová je známá aktivistka hnutí Black Lives Matter, profesně působí jako zdravotní sestra a kromě toho stojí i včele své místní komunity. Svým politickým smýšlením se řadí spíše k progresivním demokratům podporujícím vládou řízené zdravotnictví. V minulosti podpořila i iniciativu svých stranických kolegů v rámci Green New Deal.

David Andahal

Obchodník ze Severní Dakoty David Andahal kandidoval do místní Sněmovny za Republikánskou stranu. Ve věku 55 let však minulý měsíc podlehl koronaviru. Křeslo, o které se ve Sněmovně ucházel, i navzdory své smrti vyhrál, a to s 33 % získaných hlasů.

Sarah McBrideová, Ritchie Torres a Mondaire Jones

McBrideová se ve věku 30 let stala první transsexuální senátorkou zvolenou ve státě Delaware. Navázala tak na Danicu Roemovou, která byla jakožto první transsexuální senátorka zvolena již před třemi lety ve státě Virginie.

Ritchie Torres, kandidát z Bronxu, se ve 32 letech stal prvním Afroameričanem s latinsko-americkými kořeny, který v Kongresu usedne rovněž jako představitel LGBT komunity. Tuto historickou úlohu bude zastávat společně s právním zástupcem Mondairem Jonesem.

Ve volbách ale uspěla i řada dalších kandidátů hlásících se k LGBT, a to i na úrovni státní. K nim by se řadili na příklad Ana Irma Rivera Lassénová, Stephanie Bayersová, Taylor Smallová, Shervin Jones a další.

Marilyn Stricklandová

Bývalá starostka města Tacoma ve Washingtonu Stricklandová odstartuje svou kariéru v Kongresu jakožto první zvolená korejská Američanka. Zároveň se tak stane první Afroameričankou reprezentující stát Washington na federální úrovni.

Madison Cawthorn

Byť je Cawthorn vzhledem ke své minulosti mnohými vnímán jako velmi kontroverzní kandidát, tento teprve pětadvacetiletý mladík se do historie zapíše jako nejmladší kongresman od roku 1965 a jako historicky nejmladší republikán zvolený do Sněmovny. Na svém kontě má mimo jiné obvinění ze sexuálního obtěžování, během své kampaně čelil kritice za rasistické výroky.

Deb Haalandová, Teresa Leger Fernandezová a Yvette Herrellová

V Novém Mexiku zvítězily pro změnu naráz tři ženy, přičemž Haalandová a Herrellová zároveň reprezentují domorodé obyvatele z kmene Laguna Pueblo a Čerokí. Haalandová od roku 2018 patří k jedněm z prvních domorodých reprezentantek ve Sněmovně. Fernandezová je historicky první ženou zastupující svůj okrsek v Novém Mexiku.