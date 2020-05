V Detroitu zemřel jeden z protestujících, kdosi střílel do davu

Střelba se udála ve 23:30 místního času (5:30 SELČ) v centru města, kde se policisté střetli s desítkami protestujících. Obětí byl 19letý muž, za mrtvého byl prohlášen v nemocnici. Podezřelý přijel ve sportovně-užitkovém voze (SUV) a vypálil do davu, řekla Kirkwoodová. Podrobnosti o oběti ani útočníkovi neuvedla.

Fox 2 appears to have the moment that a protestor was shot in Detroit, Michigan#BlackLivesMatter #Michigan #Detroit #GeorgeFloyd #USARevolts #Minneapolis #BlackLivesMatters #JusticeForGeorgeFloyd

