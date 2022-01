V USA dál sílí covid, bilance hospitalizací se blíží letnímu maximu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Epidemická situace ve Spojených státech se o víkendu dál zhoršovala a země s 330 miliony obyvatel nyní registruje více než 400.000 infekcí koronavirem na den. Ukazují to statistiky Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) a deníku The New York Times (NYT). V posledních dnech rychle přibývají i pacienti hospitalizovaní s covidem-19, na některých místech znovu panují obavy z přetížení zdravotnictví.