V USA klesla naděje dožití nejvíce od druhé světové války

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve Spojených státech se za prvních šest měsíců loňského roku snížila naděje dožití o jeden rok na průměrných 77,8 let. S odkazem na dnes uveřejněná vládní data o tom informoval list The New York Times (NYT), podle nějž se jedná o značně neobvyklý a významný propad předpokládané délky života obyvatel USA, který země nezaznamenala od konce druhé světové války. U příslušníků etnických menšin je přitom negativní vývoj tohoto ukazatele ještě výraznější.