V USA začal nominační sjezd demokratů, vystoupila Michelle Obamová

Bývalého viceprezidenta na sjezdu, který je kvůli pandemii covidu-19 z valné části virtuální, podpořil i vermontský senátor Bernie Sanders či bývalý republikánský guvernér John Kasich.

"Naše hospodářství je v troskách, protože tento prezident virus příliš dlouho podceňoval," řekla Obamová v předtočeném projevu. Trump podle ní přináší Spojeným státům chaos, rozděluje společnost a zcela mu chybí empatie. "Donald Trump je špatným prezidentem pro naši zemi," dodala manželka bývalého šéfa Bílého domu Baracka Obamy. Funkce prezidenta je podle ní zjevně nad Trumpovy síly. Jedinou nadějí, jak ukončit prezidentem způsobený chaos, je tak podle Obamové dát v listopadových volbách hlas Joeovi Bidenovi.

