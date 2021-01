Viceprezident Pence odmítl použít proti Trumpovi 25. dodatek ústavy

Jak informuje CNN, Sněmovna reprezentantů USA přesto v noci na dnešek schválila výzvu, aby Pence 25. dodatek použil. Navrhovaná ústavní žaloba reaguje na události minulé středy, kdy dav Trumpových příznivců zaútočil na budovu Kongresu, kde se právě projednávaly výsledky prezidentských voleb.

Tonight, I have the solemn privilege of naming the Managers of the impeachment trial of Donald Trump.@RepRaskin@RepDianaDeGette@RepCicilline@JoaquinCastrotx@RepSwalwell@RepTedLieu@StaceyPlaskett@RepDean@RepJoeNegusehttps://t.co/6yMWMEnBTW