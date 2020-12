Vyšetřování Trumpových podvodů eskaluje. Schyluje se k právní bouři, píše BBC

Manhattanský prokurátor Cyrus Vance se Trumpovými financemi zabývá už déle než rok. Kvůli podezření z rozsáhlého a dlouhodobého kriminálního jednání v prezidentově společnosti The Trump Organization se dožaduje vydání finančních záznamů firmy za osm let, což se šéf Bílého domu snaží prostřednictvím soudů alespoň co nejvíce oddálit. Aktuálně případ znovu leží u amerického nejvyššího soudu, který už jednou ve věci rozhodl v neprospěch Trumpa.

Zda proti němu někdy Vanceův úřad vznese obvinění, stále není jasné. Rozhovory vyšetřovatelů s pracovníky Deutsche Bank a firmy Aon jsou však podle NYT dalším signálem, že až Trump opustí prezidentský úřad, mohl by čelit trestnímu stíhání. Jednak ztratí imunitu, kterou mu poskytuje stávající funkce, a i kdyby se před odchodem z čela USA pokusil sám sebe "preventivně" omilostnit, před stíháním ze strany státních a lokálních orgánů, jako je i manhattanské státní zastupitelství, by jej to neochránilo.

Manhattanští prokurátoři si v posledních týdnech předvolali i další svědky, píše NYT. Vance také v listopadu společně s generální prokurátorkou státu New York Letitií Jamesovou požádal o zaslání dalších finančních záznamů The Trump Organization. Prezident trvá na tom, že jeho firma žádný trestný čin nespáchala a že vyšetřování je politicky motivované.

Zpravodajská společnost BBC nedávno uvedla, že aktivity newyorských úřadů jsou pro Trumpa nejvážnější právní hrozbou v době, kdy končí jeho čtyřleté působení v Bílém domě. Kromě toho ale možná bude muset čelit obviněním z různých finančních podvodů či ze sexuálního násilí. "Schyluje se k právní bouři," soudí BBC.