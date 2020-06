Z kubánské mise v Evropě utekli zdravotníci, nejspíš požádají o azyl

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dva z kubánských zdravotníků, kteří v březnu přijeli do Andorry pomáhat s péčí o pacienty s nemocí covid-19, tento týden zmizeli. Podle místních médií zřejmě utekli do Španělska, kde chtějí požádat o politický azyl. Informovala o tom dnes agentura AFP. Podle andorrských médií už do Andorry odjel kubánských konzul v Barceloně Alain González, protože uprchlý kubánský lékař byl zároveň voják.