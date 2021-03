Zpravodajci varují, že Tálibán může obsadit Afghánistán

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americké zpravodajské služby sdělily administrativě prezidenta Joea Bidena, že hnutí Tálibán by mohlo během dvou až tří let obsadit většinu Afghánistánu, pokud tuto zemi americké jednotky opustí před dosažením dohody o rozdělení moci mezi válčícími stranami. To by pak mohlo umožnit organizaci Al-Káida obnovit své postavení v Afghánistánu. Informoval o tom list The New York Times.