Arabské státy a skupiny odsoudily incident v jeruzalémské mešitě Al-Aksá

Americká média se v dnešních komentářích přou o sílu zveřejněných obvinění proti Donaldu Trumpovi, podle nichž exprezident před volbami roku 2016 nařídil platby třem osobám ve snaze umlčet jejich tvrzení o jeho nemanželských poměrech. Podle komentátorů listu The New York Times je obžaloba silná a prokurátor Alvin Bragg charakterní a zkušený. Naopak komentář listu The Wall Street Journal (WSJ) považuje případ za slabý.