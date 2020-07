"Pokud britská strana jednostranně změní nynější pravidla, znamenalo by to porušení vlastních stanovisek a mezinárodního práva," uvedla dnes v prohlášení čínská ambasáda v Londýně.

"Všichni hongkongští krajané, včetně držitelů britského pasu v zámoří, jsou čínští občané," zdůraznil následovně stanovisko Pekingu mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien.

V Hongkongu je nyní okolo 350.000 nositelů britského pasu v zámoří (BNO), kteří k návštěvě Spojeného království nepotřebují vízum a mohou tam zůstat až půl roku. Dalších 2,6 milionu lidí je způsobilých k získání tohoto dokumentu.

Today I updated the House on the grave and disturbing situation in Hong Kong. We will continue to bring together our international partners to stand up for the people of Hong Kong, to call out the violation of their freedoms, and to hold China to their international obligations. pic.twitter.com/Yj27b8aAfO