Čína během sjezdu komunistů otálí se zveřejněním dat o vývoji ekonomiky

Aktualizovaný kalendář statistiků nyní uvádí, že zveřejnění několika klíčových ekonomických ukazatelů bylo odloženo. Úřad nové datum zatím neuvedl a na žádost BBC o komentář nereagoval.

Zástupce předsedy čínského Výboru pro národní rozvoj a reformy Čao Čchen-sin v pondělí uvedl, že ekonomika "ve třetím čtvrtletí výrazně vzrostla". "Ekonomické výsledky Číny jsou v globálním měřítku mimořádné. Spotřebitelské ceny vzrostly pouze mírně v kontrastu s vysokou globální inflací. Zaměstnanost je stabilní," řekl Čao na tiskové konferenci.

Někteří ekonomové jsou ale toho názoru, že čísla o vývoji ekonomiky nejsou tak optimistická, jak Čao uvádí. "Zpoždění ukazuje, že vláda považuje 20. sjezd strany za to nejdůležitější, co se teď v Číně děje, a ráda by se vyhnula dalšímu vypouštění smíšených informací na trh," řekla hlavní ekonomka ING Bank pro oblast Velké Číny Iris Pangová.

Podle profesora ekonomie na obchodní univerzitě INSEAD Pushana Dutta je zpoždění "velmi vzácnou událostí", jelikož čínská vláda tato data zveřejňovala i v době vrcholící pandemie covidu-19. "Můžu jen hádat, že ta čísla nejsou moc dobrá a nejsou v souladu s cílem (prezidenta) Si Ťin-pchinga zdvojnásobit ve stanoveném čase růst ekonomiky," řekl Dutt.

Jiné vysvětlení nabízí hlavní ekonom hongkongské bankovní společnosti Hang Seng Bank Dan Wang, podle kterého mohla zpoždění v běžném procesu zapříčinit "vytíženost vrchních představitelů během pandemie".