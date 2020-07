Utekla, aby řekla pravdu o covidu-19. Viroložka z Hongkongu promluvila

„Kdybych se pokusila vyprávět svůj příběh v Číně, zmizím nebo mě zabijí,“ řekla Li-Meng Yan pro stanici Fox News. Pouze s kabelkou a pasem se vydala 28. dubna na letiště a odtud přímo do USA. Yan věří, že čínská vláda věděla o novém viru dříve, než informovala veřejnost. Dodává, že její nadřízení ignorovali veškeré výzkumy, které dělala na začátku pandemie.

Yan o sobě prohlašuje, že byla jedním z prvních vědců na světě, co studovali nový koronavirus. Na konci prosince roku 2019 byla požádána svým nadřízeným v referenční laboratoři na hongkongské univerzitě, aby prozkoumala zvláštní virus ze skupiny SARS, protože se na pevninské Číně objevovaly nové případy.

První zmínka o přenosu z člověka na člověka padla od jejího kolegy z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v Číně 31. prosince, tedy mnohem dříve, než Čína nebo WHO připustili, že je něco takového možné.

Yan řekla, že čínská vláda odmítla povolat zahraniční experty, a proto oslovila své přátele a kolegy. Dále uvádí, že diskuse vědců po celé Číně o novém viru náhle umlkly. Vědci z města Wu-chan nejen nesměli mluvit, ale podle Yan dávali jasně najevo, že nesmí říkat žádné podrobnosti. „Nemůžeme o tom mluvit, ale musíme nosit masky,“ říkali podle Yan doktoři.

Viroložka informovala o svých zjištěních svého nařízeného znovu 16. ledna, ale ten jí odvětil, že má mlčet a být hlavně opatrná. Yan obviňuje i druhého ředitele laboratoře přidružené k WHO Malika Peirise, který podle jejích slov o všem věděl, ale nic neudělal. Ani jeden z ředitelů na žádost o komentář neodpověděl. WHO popřela, že by Yan, Poon nebo Peiris pro ni pracovali, i když je Peiris na webových stránkách uvedený jako poradce v Mezinárodním zdravotnickém předpisovém výboru WHO pro pneumonii v důsledku nového viru SARS-CoV-2.

„Profesor Malik Peiris je odborníkem na infekční choroby, který se účastnil misí WHO, ale to neznamená, že je zaměstnancem či představitelem WHO,“ uvedla mluvčí Margaret Ann Harrisová v emailu.

„Vím, co se stalo, protože znám korupci mezi takovými mezinárodními organizacemi, ale nechci, aby se tyto zavádějící informace šířily po celém světě,“ řekla Yan a dodala, že přesně z tohoto důvodu se rozhodla uprchnout do USA. Yan tvrdí, že hovořila několik hodin s FBI, ale ta nepotvrdilo ani nevyvrátila tvrzení viroložky, což podle Fox News ukazuje na vzájemnou interakci.

Univerzita v Hongkongu zrušila veškeré online přístupy včetně emailů. Mluvčí školy uvedl, že Yan v současné době není jejich zaměstnancem. Čínská ambasáda v USA uvedla, že netuší, co je Yan zač.

„Čínská vláda rychle a účinně reagovala na covid-19 od jejího vypuknutí,“ tvrdí ambasáda. WHO mezitím změnila údaje na své webové stránce, kde šest měsíců tvrdila, že informace získala od pekingského úřadu. Teď je uvedeno, že informace byly získány od vědců z WHO. Yan zdůraznila, že bude mluvit nadále, i když to bude znamenat, že bude mít terč na zádech.