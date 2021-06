Co se skutečně stalo ve Wu-chanu? Virolog z týmu WHO položil důležité otázky

Zvířata zůstávají nejpravděpodobnějším zdrojem

Pandemie udeřila rychle, ale rychlá byla i reakce v podobě zavádění nových technologií k ochraně zdraví, nového přístupu k vakcínám a nekončící odvahy a odhodlání zdravotníků, poukazuje odborník. Doplňuje, že krom obecné spolupráce těch, kteří s virem bojují, jsou zde i jiní, kteří jsou nepoučení a jejich přístup je naprosto chybný, když odmítají rady vědců, upřednostňují ekonomiku před zdravím, manipulují na sociálních sítích a vedou levo-pravé ideologické bitvy.

Krom těchto otázek je zde snaha objasnit původ viru SARS-CoV-2, přičemž autor komentáře považuje za důležité zjistit, co se stalo v měsících roku 2019, které předcházely explozivnímu šíření nákazy v Číně a dalších zemích, nikoliv kvůli zpětnému kárání, ale kvůli přípravám na budoucí pandemie, jež podle něj zajisté přijdou.

"Na základě téměř všech lidských virů z posledních padesáti let - včetně SARS z roku 2003 a MERS z roku 2012 - jsou pravděpodobným zdrojem zvířata," pokračuje virolog. Doplňuje, že kvůli svému ekologickému prostředí hrají specifickou roli netopýři, ať už jde o koronaviry či ebolu nebo Hendra virus. Dwyer odkazuje také na poslední zprávu WHO, která přenos ze zvířat označuje na nejlogičtější vysvětlení, avšak dodává, že nadále chybí jasný důkaz a jeho nalezení může trvat roky.

Pak existují teorie o úniku viru z laboratoře, které oscilují od nehody po státní akt, poukazuje profesor. Deklaruje, že taková prohlášení lze učinit snadno, jelikož jsou všem srozumitelná, objevují se v pop kultuře a přiživují politický diskurs.

K náhodným přenosům nákazy během laboratorního výzkumu již došlo, ale takové případy jsou naštěstí vzácné, ujišťuje expert. Zdůrazňuje, že k podobnému úniku je nezbytné, aby byl virus přítomný v laboratoři a následně došlo k porušení procedurálních pravidel pro shromažďování a preparaci vzorků. Nakažený pracovník pak musí přenést virus na blízké kontakty, které jej rozšíří do komunity, upozorňuje Dwyer. Shrnuje, že momentálně neexistují jasné důkazy ani o jednom z uvedených kroků.

I kdyby se takové důkazy nakonec objevily, virus pochází ze zvířat, ujišťuje vědec. Vysvětluje, že výzkumné laboratoře hledají vzácné patogeny, množí nové viry pro další práci a zkoumají nemoci a vakcíny. Jelikož se ví o významu netopýřích virů pro nová onemocnění, jejich výzkum provádějí laboratoře po celém světě, podotýká autor komentáře. Doplňuje, že z netopýřích virů, které objevili wuchanští specialisté, je SARS-CoV-2 nejpodobnější vir RaTG13, přičemž šlo pouze o genetickou sekvenci, která nebyla v laboratoři množena.

SARS-CoV-2 neobstojí jako biologická zbraň

Coby původ viru je také uváděn náhodný únik při výzkumu typu "přidávání funkcí", kdy dochází ke změnám genetického kódu viru, aby se zvýšila jeho virulence a nakažlivost, konstatuje profesor. Doplňuje, že cílem takových experimentů je lépe pochopit budoucí pandemie a usnadnit vývoj vakcín, a protože jsou tyto postupy kontroverzní, bývají velmi regulované a prováděné jen ve specializovaných laboratořích ve Spojených státech, v Číně a Evropě.

"Padají tvrzení o zvláštních rysech viru jako důkazu genetické manipulace, ale tyto rysy jsou rovněž přirozeně přítomné u koronavirů netopýrů a dalších zvířat," pokračuje virolog. Vyzdvihuje, že kolující teorie o nekalém postupu při "přidávání funkcí" či tajných pracích na přeměně viru ve zbraň je velmi těžké prokázat, pokud se neobjeví pádný důkaz, případně whistleblower.

Využití viru SARS-CoV-2 coby biologické zbraně není příliš praktické, jelikož většina nakažených se plně zotaví, přenos je těžké řídit a před nástupem pandemie neexistovaly žádné vakcíny a léky, které by chránily útočící stranu, vyzdvihuje Dwyer. Na druhou stranu zmiňuje zprávy tajných služeb, že tři laboratorní pracovníci z Wu-chanu byli před prosincem 2019 hospitalizováni s neznámým respiračním onemocněním a zápalem plic. Apeluje proto, aby byly vyšetřovatelům poskytnuty k posouzení veškeré důkazy.

K hospitalizaci pacientů s covidem-19 dochází jen v malém počtu případů, tudíž lze předpokládat, že ve chvíli, kdy došlo k prvním hospitalizacím, bylo infikováno mnoho dalších lidí, nastiňuje odborník. Zmiňuje zprávu WHO, která nenalezla pádnější důkaz, že by se SARS-CoV-2 šířil ve Wu-chanu před prosincem 2019, byť jasně uvádí že je třeba další šetření.

"Zpráva WHO nevylučuje žádnou potenciálně smysluplnou teorii - sama WAHO deklarovala, že veškeré hypotézy o původu covidu-19 zůstávají na stole," píše Dwyer. Varuje, že čím více lidí bude do otázky mluvit, tím déle potrvá vědcům jejich práce. Zároveň je ale nutné shromáždit, prověřit a využít všechny důkazy, a to napříč vědeckými disciplínami a na mezinárodní bázi, nabádá profesor. Jde podle něj o zodpovědnost všech.