Covid-19 je horší, než se uvádělo. Prudce vzrostl počet mrtvých a nakažených

V provincii Chu-pej tak na nový typ koronaviru, který je označován jako Covid-19, doposud zemřelo 1310 lidí. Se započítáním středečních nově diagnostikovaných případů se v Chu-pej nákaza zjistila u 48.206 lidí. Celosvětově pak podle CNN počet infikovaných přesáhl 60.000 případů.

Počínaje dnešním dnem začala provinční zdravotnická komise do statistik zahrnovat i případy, které byly diagnostikovány novými klinickými metodami. Podle dosavadního postupu by za středu počet nově nakažených činil 1508 případů, ke kterým komise připočítala dalších 13.332 případů označovaných jako klinických diagnóz. Úřady novou metodiku zdůvodnily tím, že to klinicky diagnostikovaným pacientům umožní přístup ke včasné léčbě.

After this dormitory in China was designated a quarantine facility, students' rooms were ransacked and their belongings strewn all over the floor. pic.twitter.com/OyaaOV9PyS