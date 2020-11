Dalajlama vyzval státníky k urychlenému boji proti změnám klimatu

"Doufám, že uvidíme, jak tyto velké národy, které vydávají mnoho peněz na zbraně nebo války, své zdroje věnují na ochranu klimatu," řekl dalajlama v rozhovoru s britskou televizí Channel 4 a deníkem The Guardian v indické Dharamsale.

Změny podnebí podle něj mohou vést v konečném důsledku k tomu, že v Tibetu vyschnou řeky a jeho vlast bude vypadat jako Afghánistán. Neblahé důsledky by tento jev podle něj mohl mít pro miliardu lidí, kteří jsou živi z toků pramenících právě v Tibetu.

Pětaosmdesátiletý nositel Nobelovy ceny za mír dnes vydal knihu Our Only Home (Náš jediný domov), v níž píše o tématech jako obnovitelné zdroje energie či vegetariánství v souvislosti s buddhistickým učením soucitu a altruismu.

Aby si lidé udělali lepší představu o povaze klimatických změn, dalajlama v žertu navrhl, aby se pokusně zavřeli do místnosti a zkusili do ní napumpovat kysličník uhličitý. "Lidé, kteří vedou luxusní životní styl, to pochopí zřejmě teprve tehdy, až nebudou moci pořádně dýchat," řekl se svým typickým humorem.