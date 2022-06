Jihovýchodní Asie má první případ opičích neštovic

Brit měl pozitivní test na opičí neštovice v pondělí, byl v Singapuru hospitalizován a je ve stabilním stavu, uvedlo v prohlášení singapurské ministerstvo zdravotnictví. Do úterý bylo rovněž identifikováno 13 jeho blízkých kontaktů, kterým byla nařízena 21denní karanténa.

Od května bylo podle BBC zaznamenáno přes 2100 nákaz opičími neštovicemi ve více než 40 zemích světa. Nově se k nim dnes zařadil i další asijský stát, Jižní Korea. Infikovaný jihokorejský občan přicestoval do vlasti z Německa v úterý odpoledne s příznaky nemoci. Test na opičí neštovice mu vyšel pozitivně a nemocný byl převezen do nemocnice v Inčchonu.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že přes 80 procent případů opičích neštovic v nynější vlně epidemie připadá na Evropu, infekce se ale rozšířila také do Severní a Jižní Ameriky či Austrálie. WHO registruje zatím jedno úmrtí.

Opičí neštovice byly poprvé zaznamenány v Konžské demokratické republice v 70. letech minulého století a donedávna se vyskytovaly hlavně v částech střední a západní Afriky. Mezi příznaky onemocnění patří horečka, bolesti hlavy a kožní vyrážka, která se obvykle objeví nejprve na obličeji a pak se šíří po zbytku těla.