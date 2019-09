Konflikt s otevřeným koncem? Pět zásadních faktorů americko-čínského soupeření

Největší konkurent USA

Většina pozorovatelů souhlasí, že Washington musí revidovat svou politiku vůči Pekingu, jelikož Čína spolu s rostoucí prosperitou utužuje autoritářský režim, a tak boří dlouhodobé západní naděje, že pro-tržní reformy povedou k politické liberalizaci, poukazují Wyne a Dobbins. Dodávají, že také vojenské kroky Číny v Jihočínském moři a její predátorské obchodní praktiky pomohly přesvědčit i kritiky Trumpa, že je správné zahájit zásadní debatu o americké politice vůči Číně.

"Byť (Trumpova) administrativa dospěla k závěru, že Čína je největší konkurent Ameriky, čelí jí způsobem, který pravděpodobně nepomůže americké konkurenceschopnosti a nezíská velkou podporu v zahraničí," varují Dobbins a Wyne. Poukazují v té souvislosti na pět faktorů.

První podle Wynea s Dobbinsem spočívá oslabování schopnosti USA zformovat koalici, která by usměrňovala vzestup Číny. Trumpova administrativa vykazuje malý zájem na pokračování rozhovorů o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) s EU a odmítla Transpacifické partnerství (TPP) za základě prezidentova názoru, že spojenci se chovají vůči Spojeným státům hůře než rivalové, připomíná analytik a vysloužilý diplomat. Poukazují, že dříve, než Trump uvalil loni cla na čínské zboží, učinil to samé v případě výrobků z Kanady, EU, Japonska, Mexika a Jižní Koreje.

Čína tak má dobrý důvod věřit, že odolá samostatnému americkému tlaku, konstatují Dobbins a Wyne. Vysvětlují že čínský HDP dosahuje dvou třetin amerického a ačkoliv růst v Číně podstatně zpomalil, země se do poloviny století pravděpodobně stane největší ekonomikou světa, tudíž pokus Spojených států přimět Čínu ke strukturálním ekonomickým reformám bude potřebovat podporu co největšího počtu evropských a asijských spojenců.

Druhým faktorem je snaha Trumpovy administrativy zmenšit vzájemnou provázanost americké a čínské ekonomiky, domnívají se Wyne s Dobbinsem. Konstatují, že technologické provázání obou zemí sice přináší značné bezpečnostní riziko, ale americká snaha poškodit společnosti jako Huawei a ZTE může nakonec Číně prospět, jelikož přiměje Peking k vlastním inovacím, hledání alternativních dodavatelů sofistikovaných technologií a odklonu vývozu směřujícího do USA.

"Někdo může tvrdit, že Čína by nakonec takové kroky podnikla tak jako tak, až se bude považovat za dostatečně soběstačnou," pokračují Dobbins a Wyne. Připouští, že to může být pravda, ale provázanost obou ekonomik označují za jednu z mála amerických pák na Peking, která by měla být využívána tak dlouho, dokud to bude možné, protože za situace, kdy neexistuje žádný podobný nástroj, který by mohl stabilizovat vzájemné vztahy, může Washington v reálu pouze urychlovat nástup mnohem silnějšího protivníka.

Jsou třeba činy, nikoliv slova

Za třetí faktor označují Dobbins a Wyne to, že odstoupením od dohody o íránském jaderném programu a posunem sankcí do role ústředního prvku své zahraniční politiky Trumpova administrativa motivuje spojence i protivníky, aby intenzivněji hledali prostředky jak obejít vliv dolaru, který je jedním ze základů výjimečného postavení USA.

Z Číny, Ruska a EU se tak stávají partneři, ke kterým se přidávají další, jejichž měnová politika sleduje oslabení role dolaru, poukazují Wyne s Dobbinsem. Připomínají, že i guvernér britské centrální banky Mark Carney navrhuje digitální záložní měnu, která by oslabila dominantní vliv amerického dolaru ve světovém obchodu.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Čtvrtý faktor se projevuje v neschopnosti Trumpovy administrativy nabídnout vlastní ucelenou geoekonomickou agendu, ačkoliv kritizuje - a často oprávněně - klíčové prvky té čínské, konstatují analytik a bývalý diplomat. Varují, že díky tomu američtí partneři nevnímají tuto kritiku jako opodstatněné obavy, ale jako projev strachu o vlastní konkurenceschopnost, který posiluje čínský narativ o sebevědomém, rostoucím Pekingu a nervózním, upadajícím Washingtonu.

"Spojené státy nemohou změnit toto vnímání skrze slova, pouze skrze činy," pokračují Wyne a Dobbins. Podotýkají, že po opuštění TPP se Washington omezuje na mírné úpravy existujících dvoustranných obchodních dohod, zatímco Čína se přibližuje k dokončení Regionálního ekonomického partnerství, dohody o volném obchodu zahrnující všechny asijské spojence USA, která bude pokrývat 30 % světového HDP.

V technologické oblasti Washington sice oprávněně upozorňuje na bezpečnostní rizika spojená s Huaweiem, ale americká infrastruktura pro síť 5G je nedostatečně konkurenceschopná, upozorňují Wyne a Dobbins. Připomínají, že poradní orgán amerického ministra obrany Defense Innovation Board v dubnu přiznal, že čínské vybavení je levnější a v mnoha ohledech lepší než to západní.

Za pátý a nejdůležitější faktor pak Wyne s Dobbinsem označují neschopnost Trumpovy administrativy vysvětlit, čeho hodlá dosáhnout prostřednictvím svých ambiciózních opatření. Situace souzní s tím, co expert na Čínu Min-sin Pchej považuje za "konflikt s otevřeným koncem bez možnosti sledovat postup", obávají se analytik s bývalým diplomatem. Varují před rostoucím rizikem, že USA se budou stále více soustředit na prakticky nerealizovatelnou snahu zadržet Čínu než na posílení vlastních pozic, které je dosažitelné.