Koronavirus se ve Wu-chanu zřejmě šířil už v srpnu, tvrdí studie

Lže Čína o původu koronaviru, nebo ne? To je otázka, na kterou dodnes nikdo nezná odpověď. Ačkoliv vědecké studie nepotvrdily, že by byl SARS-CoV-2 vytvořen uměle, řada lidí včetně několika úředníků a vědců je přesvědčena o opaku.

K této kontroverzní otázce ale nyní vědci přidali další. Kdy se skutečně začal koronavirus šířit? Ačkoliv se první zmínky o nové nemoci objevily na přelomu roku, vědci z Harvard Medical School se domnívají, že se mezi lidmi mohla šířit už o několik měsíců dříve.

Satelitní snímky nemocničních parkovišť ve Wu-chanu a trendy internetového vyhledávání podle studie, na kterou upozornila televize CNN, ukazují, že koronavirus se v Číně mohl šířit již v srpnu loňského roku.

Studie zjistila, že na konci léta a na konci roku 2019 se na parkovištích v pěti nemocnicích Wu-chanu nacházel výrazně vyšší počet aut, než tomu bylo dříve v loňském roce.

Tým, vedený hlavním inovačním důstojníkem nemocnice pro děti v Bostonu Johnem Brownsteinem, uvedl, že počet zaparkovaných vozidel stoupl o 67 % a až 90 %. Pouze jedna tamní nemocnice nevykazovala vyšší počet návštěv.

Vědci také zjistili, že na podzim roku 2019 došlo k nárůstu vyhledávání klíčových slov spojených s infekční nemocí na čínském vyhledávači Baidu. I to je podle nich faktor, který ukazuje, že nemoc se šířila dříve, než úřady uvedly.

"Data jsou ve skutečnosti přesvědčivá, protože jsme zaznamenali nárůst lidí, kteří hledali gastrointestinální onemocnění, tedy průjem. Nárůst se dostal na historickou úroveň, kterou jsme dosud neviděli, a nyní už víme, že gastrointestinální příznaky jsou opravdu důležitým ukazatelem pro covid-19. Obrovské procento lidí z Wu-chanu, kteří jsou pozitivní, skutečně jevilo příznaky průjmu," dodal Brownstein.

Podle vědců nelze těmito důkazy skutečně prokázat, že se koronavirus šířil už dříve. Jak ale Brownstein upozornil, obsazenost nemocničních parkovišť "může být relativním ukazatelem něčeho, co se děje v populaci." Dodal, že například chřipkovou sezónu pouhým pohledem na parkoviště předpovídat lze.

Brownstein je ale přesvědčen, že má důkazy, které podporují nedávnou teorii vědců, že se koronavirus začal šířit dříve, než došlo k infikování na wu-chanském trhu, který je považován za první ohnisko nemoci covid-19.

"Tato zjištění také potvrzují hypotézu, že se virus objevil přirozeně v jižní Číně a cirkuloval ve Wu-chanu," dodal s tím, že přehlédnout rané známky pandemie je jednoduché pokud by se to samé stalo v USA, mohly by vědcům tyto signály uniknout.