Lvi potrhali zaměstnankyni zoo v Austrálii. Byl to divoký útok, popsala záchranářka

Neštěstí se stalo v zoologické zahradě Shoalhaven zhruba 150 kilometrů jižně od Sydney, okolnosti nyní vyšetřuje policie. Zoo přislíbila s vyšetřováním pomoci.

Přivolaní lékaři našli ženu v bezvědomí ve lvím výběhu, měla několik závažných zranění včetně kousnutí a tržných ran. "Byl to opravdu divoký útok," uvedla Faye Stockmenová ze záchranné služby státu Nový Jižní Wales. Zvířata byla podle ní při příjezdu záchranářů už pod kontrolou.

Zraněná žena byla letecky dopravena do nemocnice v Sydney, informuje BBC.

Není to poprvé, co v tomto zařízení došlo k neštěstí. V roce 2014 stáhnul krokodýl do vody chovatele, který návštěvníkům dával o těchto plazech výklad. Ošetřovatel přežil, utrpěl však poranění rukou.