Masakr v centru Kábulu: Tálibánec odpálil bombu, řada mrtvých a zraněných

Exploze nastala na kontrolním stanovišti v centru města poblíž čtvrti s vládními budovami, velvyslanectvím Spojených států a sídlem mise NATO. Výbuch zničil několik automobilů a obchodů. Nad zasaženou lokalitou bylo vidět stoupat dým.

K útoku se prostřednictvím svého mluvčího Zabiulláha Mudžáhida přihlásilo hnutí Tálibán, které za terč označilo konvoj zahraničních sil projíždějící centrem města.

After the blast at wedding,targeting Shia community,another blast has been reported in Kabul, Afghanistan.resposibility has been accepted by Taliban.Honestly these butchers know nothing except creating unstablity#Kabul pic.twitter.com/p3Y33q784q