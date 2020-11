Pakt proti rozpínavosti Číny: Japonsko a Austrálie se dohodly na vojenské smlouvě

"Dosáhli jsme shody na klíčových parametrech dohody, která byla dojednána za cílem zvýšit bezpečnost a koordinaci v obranné oblasti mezi Japonskem a Austrálií," uvedl japonský premiér Jošihide Suga po jednání s australským premiérem Scottem Morrisonem, který je v Tokiu na státní návštěvě. Oba premiéři se také dohodli na spolupráci při ochraně životního prostředí a snižování emisí do atmosféry.

