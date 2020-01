Poprava čtyř Indů za brutální znásilnění opět odložena, veřejnost se bouří

Odsouzená čtveřice byla součástí skupiny šesti útočníků, kteří 16. prosince 2012 vlákali do autobusu 24letou ženu a jejího přítele. Ženu pak skoro hodinu v jedoucím vozidle brutálně znásilňovali, muže krutě zbili a pak oba nahé vyhodili na silnici. Vnitřním zraněním, která jí útočníci způsobili mimo jiné železnou tyčí, studentka po dvou týdnech podlehla.

Zločin vyvolal šok v indické společnosti a otřásl i mezinárodní veřejností. V Indii následně propukly celonárodní protesty a rozběhla se intenzivní diskuse o zacházení se ženami v zemi.

Lawyer of #NirbhayaConvicts, AP Singh CHALLENGED #AshaDevi, #Nirbhaya’s mother that the convicts will NEVER BE EXECUTED



Shameful that these monsters are escaping the noose using judicial loopholes



It’s heart breaking to see #NirbhayaBetrayed once again😰pic.twitter.com/1dPCAvJ4d5