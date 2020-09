Šiřitelé konspiračních teorií demonstrovali v australských městech, policie zatýkala

V pátek premiér Scott Morrison oznámil, že sedm z osmi australských států se shodlo, že do prosince opět otevřou své vnitřní hranice. Rovněž poznamenal, že v budoucnu by mohl být obnoven turismus s Novým Zélandem, což by pomohlo oživit ekonomiku. "Dokud nebudeme mít vakcínu, možná takto budeme muset žít roky," varoval ministerský předseda.

V uplynulých dvou měsících se v 25milionové Austrálii počet potvrzených případů nákazy koronavirem více než ztrojnásobil - země dosud eviduje přes 26.000 infikovaných. Ve stejném období počet zemřelých s covidem-19 v Austrálii stoupl ze 104 na 748.

Demonstranti v Melbourne skandovali "svoboda" a "na lidských právech záleží", na akci dohlížely početné policejní hlídky.

More than a dozen demonstrators were arrested in Melbourne after hundreds of people protested the city's stage-four lockdown.



The restrictions in Melbourne, which include a night curfew, were put in place in an attempt to reduce a spike in COVID cases.https://t.co/tk1hrhtXQd pic.twitter.com/GXPLXBUpNS