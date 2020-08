Trest pro útočníka z Christchurche: Tarrant dostal doživotí, v mešitách zabil 51 lidí

Australský pravicový extremista Brenton Tarrant loni na jaře při útocích na dvě mešity zastřelil 51 lidí, dalších 50 utrpělo zranění. Šlo o nejhorší násilný čin, jaký Nový Zéland kdy zažil, píše NZ Herald.

"Your actions were inhuman."



Christchurch mosque shooter Brenton Tarrant has been sentenced to life imprisonment without the possibility of parole.



