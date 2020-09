Zemřel "Duch", bývalý velitel nechvalně proslulé věznice Rudých Khmerů

Kang Kek Ieu, přezdívaný Duch (v různých jazycích se vyslovuje různě - mimo jiné dyš, duš nebo duk), byl prvním představitelem režimu Rudých Khmerů, kterého odsoudil Mezinárodní trestní tribunál pro Kambodžu.

The Khmer Rouge’s chief jailer, who admitted overseeing the torture and killings of as many as 16,000 Cambodians, has died. Kaing Guek Eav, 77, had been serving a life prison term for war crimes and crimes against humanity. https://t.co/8M8zSQRnU2

Kang Kek Ieu v 70. letech vedl proslulou kambodžskou věznici S-21, v níž zahynulo až 17.000 lidí. Za vlády Rudých Khmerů v druhé polovině 70. let bylo v Kambodži zabito nebo zemřelo v důsledku hladomoru nejméně 1,7 milionu lidí.

"Duch zemřel dnes v 0:52 místního času (v úterý v 19:52 SELČ) v khmerské nemocnici sovětského přátelství," uvedl podle Reuters mluvčí tribunálu. "Podrobnosti o tom, na co zemřel, nemohu sdělit," dodal.

Kaing Guek Eav (#Duch), former head of notorious S-21 prison, died overnight. 🇦🇺 proud to support the work of @KRTribunal, including the work that resulted in his conviction & life sentence. We hope this closure serves as justice to his many thousand victims and their families 🙏🏽 pic.twitter.com/ANJqiRH3Et