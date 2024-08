Astronauti ze Starlineru mohou na ISS zůstat až do roku 2025, připustila NASA

Astronauti Barry Wilmore a Sunita Williamsová dorazili lodí Starliner na ISS v červnu a měli tam zůstat jen týden. První potíže, konkrétně s motory a únikem hélia, navíc nastaly už při připojení ke stanici, které se povedlo až na druhý pokus.

Podle NASA aktuálně probíhá diskuze o dvou scénářích návratu dvojice na Zemi. První možnost počítá s využitím lodi Starliner, kterou vyrobil Boeing. Tu je však potřeba opravit. Jinak by dva ze čtyř astronautů, kteří se v září chystají do vesmíru v rámci mise Space X Crew 9, museli zůstat na Zemi a uvolnit místo pro Wilmorea a Williamsovou. Ti by se tak domů dostali až v únoru 2025.

Konečné rozhodnutí o termínu a způsobu návratu astronautů oznámí úřad po dokončení kontroly letové připravenosti.

Starliner se potýkal s problémy již při testovacím letu bez posádky před pěti lety, kdy se nedostal na správnou oběžnou dráhu a nezakotvil u ISS. I start nynější mise s posádkou zkomplikovalo několik odkladů.