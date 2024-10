Atentát na Fica stál několik lidí místo, přiznal slovenský ministr

Šutaj Eštok dostal od ředitele úřadu na ochranu ústavních činitelů zprávu, z níž podle jeho slov vyplývá, že vloni byla zanedbána školení pro příslušníky úřady. "Neprošli těmi školeními, kterými projít měli. Na základě toho byla vyvozena i personální zodpovědnost," konstatoval s tím, že bezpečností prověrky se zanedbávaly i v předchozích letech. Ministr zmínil, že odvolaní funkcionáři nebyli přímo na místě, když došlo k atentátu na Fica.

Ke zprávě o okolnostech atentátu ministr sdělil, že na ní nadále pracuje Slovenská informační služba, přičemž on je informován jen o procesním postupu. Zpráva by měla být do konce roku předložena na jednání slovenského parlamentu.

K atentátu na premiéra Fica došlo 15. května po výjezdním zasedání vlády v Handlové. Útočník Juraj C. byl nejprve obviněn ze zvlášť závažného zločinu úkladné vraždy ve stadiu pokusu. Na začátku července se změnila právní kvalifikace na zvlášť závazný zločin teroristického útoku.

Nejvyšší soud, respektive senát složený ze tří jeho soudců, ovšem nesouhlasí s tím, že šlo o terorismus. Informoval o tom web aktuality.sk v uplynulých dnech. Soudci mají problém s právní kvalifikací, nikoliv už s vazebním stíháním obviněného.