PŮVODNÍ ZPRÁVA | Atentát na Trumpa či Fica? Došly argumenty a přichází násilí. Expert pro EZ řekl, co bude dál

Západní svět za poslední měsíce prožil dva atentáty na vrcholné politiky. První z nich se odehrál v květnu a mířil na slovenského předsedu vlády Fica. Ten s vážnými střelnými poraněními skončil nejprve v banskobystrické, později bratislavské nemocnici. Do práce se vrátil teprve minulý týden a má trvalé následky týkající se pohybového aparátu.

V sobotu večer teprve dvacetiletý střelec Thomas M. Crooks na volebním mítinku v pensylvánském Butleru zasáhl republikánského prezidentského kandidáta Trumpa a zabil jednoho muže, další dva zranil. Tajná služba útočníka na místě zabila a FBI případ dále vyšetřuje.

Podle bezpečnostního experta Tomáše Řepy značí dva atentáty v západních demokracií za poslední měsíce „jedině to, že se společnost dále radikalizuje“. Atentáty na politiky ale probíhaly vždy. „Zvláště v USA s tím mají neblahé zkušenosti od Lincolna po Kennedyho,“ poznamenal pro EuroZprávy.cz.

Výraznější souvislost by ale mezi atentáty na Trumpa a Fica nehledal. „Spíš jen to, že je opravdu tragické, když dojdou argumenty a přichází násilí. Zvláště v Evropě to v minulých dekádách nebylo zvykem,“ zdůraznil expert.

„Taky bych připomněl, že atentát s fatálním následkem byl spáchán před nedávnem i na bývalého japonského premiéra Abého a v Japonsku je to něco zcela ojedinělého,“ připomněl situaci z července 2022, kdy bývalý japonský premiér Šinzó Abé podlehl následkům střelných poranění způsobených atentátníkem.

Podle experta může hrozit častější výskyt atentátů. „Hrozit to může, i když ten, kdo se něčeho takového dopustí, tím riskuje smrt jako v tomto případě v USA, nebo opravdu tvrdý trest,“ poznamenal.

Připustil, že „pokud se vývoj ve společnosti bude dále ubírat takto konfrontačním způsobem, je velmi pravděpodobné, že takových událostí bude bohužel dále přibývat“.

Atentát může Trumpovi pomoct v jeho kampani před prezidentskými volbami. „Jsem přesvědčený, že to Trumpovi pomůže, protože to jeho tým vhodně prodá před volbami,“ uzavřel.

Za potenciálním budoucím úspěchem Trumpa může stát mimo jiné jeho bezprostřední reakce po střelbě. Navzdory tlaku ze strany příslušníků tajné služby se napřímil a s pozvednutou rukou v pěst se obrátil na své podporovatele, kteří byli bezprostředně po střelbě v šoku. „Nemohl jsem přestat plakat. Myslel jsem, že jsem právě viděl, jak mi před očima zabili prezidenta,“ uvedl jeden z účastníků akce, jednatřicetiletý Eduardo Vargas.