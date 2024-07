Fico se poprvé od atentátu účastní jednání vlády

Slovenská vláda se v úterý zabývá plněním unijního plánu obnovy a eurofondy. Fico se už v uplynulých dnech zúčastnil cyrilometodějských slavností či zemědělské sklizně, připomněla agentura.

Vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) na konci června uvedl, že premiér bude mít po atentátu trvalé následky, přesto se chce s plným nasazením vrátit do práce. Původně platil předpoklad, že by se předseda vlády mohl vrátit do práce na přelomu června a července.

Fico už na začátku června poprvé od atentátu promluvil k občanům. K útočníkovi Juraji C. podle svých slov necítí nenávist, odpouští mu a nehodlá proti němu podniknout jakékoliv kroky, například požadovat náhradu škody. Nicméně ho označil za opozičního aktivistu. Kritice opozičních stran či protivládních médií a některých nevládních organizací věnoval značnou část svého vyjádření. Prohlásil také, že nemá důvod věřit tomu, že šlo o útok "osamělého pomatence".

K atentátu došlo 15. května po výjezdním zasedání vlády v Handlové. Specializovaný trestní soud v Pezinku v květnu poslal pachatele do vazby, je obviněn z pokusu o vraždu slovenského premiéra. Obviněného k soudu eskortovala policie, na místě panovala přísná bezpečnostní opatření.