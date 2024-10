Austin popsal, jak mohou severokorejští vojáci změnit válku na Ukrajině

Podle Austina je na východě Ruska již nasazeno zhruba 10 000 vojáků z KLDR, kteří jsou vybaveni ruskými uniformami a vojenskou výstrojí. Tyto síly jsou údajně nasazeny v Kurské oblasti, kde ukrajinské jednotky začátkem srpna provedly průlom a zabraly významné území.

Austin toto nasazení označil za "nebezpečnou a destabilizující eskalaci" a dodal, že zapojení severokorejských jednotek by mohlo posílit ochotu dalších stran zapojit se do konfliktu. „Má to potenciál prodloužit nebo rozšířit konflikt,“ řekl Austin. Vysvětlil, že severokorejští vojáci se tímto krokem mohou stát terčem ukrajinských útoků, přičemž americké a spojenecké zbraně, které Ukrajina obdržela, budou použity i proti nim.

Jihokorejský ministr obrany Kim Jong-hjun upozornil, že severokorejské síly mohou během nasazení v Rusku získat cenné zkušenosti v moderním válčení, což může představovat přímou hrozbu pro bezpečnost Korejského poloostrova. Kim zároveň vyjádřil obavy, že KLDR bude za poskytnutí vojenské pomoci Rusku požadovat pokročilé vojenské technologie, například taktické jaderné zbraně, balistické střely nebo technologie pro jaderné ponorky.

Vláda v Soulu již dříve oznámila, že zvažuje vyslání vojenských pozorovatelů na Ukrajinu, kteří by analyzovali postupy severokorejských jednotek. Ministr Kim toto považuje za příležitost pro lepší pochopení taktiky a fungování severokorejských sil.

Kreml na zprávy o přítomnosti severokorejských vojáků nereagoval přímo. Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že rozhodnutí Moskvy je v souladu s dohodou o vzájemné pomoci s KLDR, která umožňuje oboustrannou vojenskou pomoc v případě ohrožení.

Tento vývoj přichází v době, kdy se válka na Ukrajině dostává do kritické fáze. Vstup severokorejských sil do bojů by mohl výrazně změnit situaci na bojišti, a proto oba spojenci – USA a Jižní Korea – varovali před možnými důsledky a vyzvali KLDR, aby své jednotky stáhla.

Generální tajemník NATO Mark Rutte už začátkem týdne potvrdil, že severokorejští vojáci byli vysláni do Ruska a nasazeni v Kurské oblasti. Rutte toto zapojení Severní Koreje označil za „nebezpečné rozšíření ruské války,“ což podle něj představuje významnou eskalaci konfliktu.

Podle serveru Politico hovořil Rutte o vyslání severokorejských jednotek jako o projevu zoufalství ruského prezidenta Vladimira Putina, jehož vojska od srpna čelí ukrajinské ofenzivě v Kurské oblasti.

"Prohlubující se vojenská spolupráce mezi Ruskem a Severní Koreou představuje hrozbu jak pro indo-pacifickou, tak pro euroatlantickou bezpečnost," uvedl Rutte po setkání s delegací Jižní Koreje v Bruselu.

NATO nyní situaci konzultuje s partnery, včetně Ukrajiny a dalších zemí indo-pacifického regionu, a Rutte plánuje další jednání s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem a ukrajinským ministrem obrany Rustemem Umerovem.

Podle západních představitelů a agentury AP přítomnost tisíců severokorejských vojáků zvýší tlak na ukrajinskou armádu a může vést k eskalaci geopolitického napětí na Korejském poloostrově, v Japonsku i Austrálii.

Rutte navíc připomněl, že více než 600 000 ruských vojáků už bylo zraněno nebo zahynulo ve válce, a tvrdí, že Putin je bez zahraniční podpory neschopný pokračovat v bojích na Ukrajině.