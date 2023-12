Během války bylo na Ukrajině zničeno přes 170 tisíc budov. Jsme v noví fázi války, oznámil Zelenskyj

Podle odhadu soukromé univerzity Kyjevská ekonomická škola (KSE) bylo zničeno 20 000 obytných budov, více než 3500 vzdělávacích institucí a 420 velkých a středních firem. Destrukce postihla i letiště, 344 mostů a křižovatek a 25 000 silnic.

Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že válka s Ruskem se nyní dostává do nové fáze. "Máme tu novou fázi války, a to je fakt. Zima jako celek je novou fází války," řekl pro agenturu AP.

Ta zdůraznila, že v zimě znovu hrozí ruské letecké útoky zaměřené na zařízení energetické infrastruktury a civilní obyvatelstvo. Situaci navíc komplikují mrazivé teploty a neúrodná pole, která nechávají vojáky odkryté. "Proto je zimní válka obtížná," dodal Zelenskyj.

Ukrajina musí být připravena na možnost, že ruská armáda v zimním období opět začne se systematickými dronovými nebo raketovými útoky na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, řejk v jednom ze svých dřívějších videoproslovů Zelenskyj.

Doporučené články Před americkým velvyslanectvím v Moskvě se objevily symboly podporující ruské invazní síly

Opakované útoky ruské armády na ukrajinskou energetickou síť loni způsobily, že tisíce lidí na Ukrajině zůstaly během zimních měsíců bez dodávek tepla a elektřiny.

"Musíme být připraveni na možnost, že nepřítel může zvýšit počet útoků bezpilotních letadel nebo raket na naši infrastrukturu," zdůraznil Zelenskyj.

Dodal, že veškerá pozornost by se měla soustředit na obranu a na to, co může Ukrajina udělat, aby svým občanům usnadnila přežití nadcházející zimy a posílila schopnosti jednotek ukrajinské armády.

Ukrajinské vzdušné síly také očekávají dokonce rekordní počet takových útoků na svém území, uvedl mluvčí Jurij Ihnat podle médií pro státní televizi.

Kyjev také očekává druhou zimu plnou masového bombardování svých energetických zařízení. Podle Ihnata údaje za září ukázaly, že Rusko použitím sebevražedných dronů Šáhid iránské výroby při útocích "překoná" loňská čísla.

Doporučené články Zelenskyj míní, že osvobodit Krym bude oproti Donbasu jednodušší

"Tento podzim a zima...jsou nyní již rekordní, pokud jde o počet dronů Šáhid. Jen v září jich bylo použito více než 500," uvedl mluvčí ukrajinských vzdušných sil Ihnat.

Tento počet porovnal s počtem ruských vzdušných útoků na Ukrajině minulou zimu, kdy bylo podle něj za šest měsíců použito přibližně 1000 kamikadze dronů Šáhid.

Ruské útoky na energetická zařízení minulou zimu poškodily značnou část ukrajinské elektrické sítě, což donutilo většinu měst a vesnic omezit dodávky elektřiny a teplé vody pro civilisty.

Zelenskyj ale tvrdí, že štít protivzdušné obrany Ukrajiny je už nyní silnější než loni. Ukrajina totiž od Západu získala systémy protivzdušné obrany, včetně systémů Patriot. Zelenskyj ale podotkl, že tyto systémy nedokážou ochránit celé území Ukrajiny, přičemž současně ujistil, že ukrajinské vedení pracuje na tom, aby "to bylo ještě lepší".

Podle údajů amerického Centra strategických a mezinárodních studií (CSIS) stojí nová baterie Patriotu zhruba 1,1 miliardy dolarů (asi milion eur).

První systém Patriot Německo poslalo Ukrajině v dubnu, kdy tak učinily i Nizozemsko a Spojené státy. Jeden z těchto velmi ceněných obranných systémů byl v květnu v Kyjevě poškozen při ruských útocích.

Patriot je pokročilý systém protivzdušné obrany, který byl vyvinut a vyráběn společností Raytheon. Byl poprvé nasazen v roce 1984 a od té doby se stal jedním z nejrozšířenějších systémů protivzdušné obrany na světě.

Patriot je navržen jako obranný systém s primárním cílem ochrany proti balistickým střelám a vzdušným hrozbám, včetně letadel, střel a bezpilotních prostředků. Patriot je schopen sledovat a identifikovat hrozby, vyhodnotit jejich trajektorii a předvídat místo dopadu. Pokud je vyhodnocena hrozba, systém odpovídá odpálením raketových střel na tyto cíle.

Patriot byl nasazen v mnoha zemích po celém světě a hrál klíčovou roli při obraně před leteckými hrozbami. Byl využíván například během války v Zálivu, války v Iráku a války v Afghánistánu.