Zelenskyj odpověděl, jestli bude Ukrajina dál bojovat proti Rusku, pokud spojenci nepodpoří jeho plán

Členství v Severoatlantické alianci vnímá jako "bezpečnostní deštník", který zajistí, že nedojde k opětovnému ohrožení územní celistvosti Ukrajiny.

Zelenskyj během svého vystoupení před novináři připomněl, že Ukrajina musí být v silné pozici před nadcházejícím mírovým summitem s Ruskem. Podstatou jeho "plánu vítězství" je nejen vítězství na bojišti, ale také dlouhodobé posílení Ukrajiny jako státu.

Prezident také odpověděl na otázku, zda Ukrajina bude pokračovat v boji proti Rusku, i když západní spojenci nepodpoří jeho plán. Zelenskyj odpověděl kladně, ale vyjádřil naději, že Západ dodrží své závazky týkající se posílení obrany Ukrajiny. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by to podle něj výhodné pouze pro Rusko.

Důležitým bodem diskuse byla také možnost vstupu Ukrajiny do NATO. Zelenskyj uvedl, že samotná perspektiva členství v Alianci je pro ukrajinský lid obrovskou nadějí a motivací. "NATO je bezpečnostní deštník pro ně, je to jediná naděje a jistota. A lidé jsou naše nejdůležitější zbraň," řekl Zelenskyj. Zmínil také, že dodávky zbraní s dlouhým doletem by Ukrajině umožnily zasáhnout ruské cíle a mohly by urychlit konec války.

Zelenskyj také odpovídal na otázky týkající se údajného nasazení severokorejských vojáků na straně Ruska. Podle ukrajinské tajné služby již někteří severokorejští důstojníci byli rozmístěni na okupovaných ukrajinských územích a existují informace, že Severní Korea by mohla vyslat až 10 000 vojáků, kteří by bojovali po boku ruské armády.

Toto by znamenalo přímé zapojení další země do konfliktu. Zelenskyj zároveň uvedl, že Írán sice poskytuje Rusku vojenské drony, ale zatím nepřistoupil k nasazení vlastních vojáků.

Závěrem svého vystoupení Zelenskyj uvedl, že během svého pobytu v Bruselu plánuje také setkání s ministry obrany zemí NATO, kterým představí svůj plán vítězství. Večer se očekává jeho společné vystoupení pro média s novým generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.