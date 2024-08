Bělorusko se obává "ozbrojené provokace" ze strany Ukrajiny

"Vzhledem k přítomnosti ukrajinských ozbrojených jednotek v pohraničních oblastech existuje vysoká pravděpodobnost přípravy a uskutečnění ozbrojených provokací na našem území, včetně rozsáhlých akcí za účasti běloruských nacionalistických formací," prohlásil Chrenin.

V neděli běloruské ministerstvo obrany oznámilo, že Bělorusko začalo přesouvat tanky ke státní hranici s Ukrajinou. Důvodem je údajné sestřelení několika ukrajinských bezpilotních letadel ve vzdušném prostoru Běloruska. Kyjev se k obvinění z narušení běloruského vzdušného prostoru nevyjádřil, píše agentura Reuters.

Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko, spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, ve čtvrtek varoval, že Ukrajina může napadnout Bělorusko a rozšířit tak válku. Lukašenko vyzval Rusko a Ukrajinu k jednání a ukončení války. Obává se, že konflikt by se mohl rozšířit do Běloruska, a tvrdí, že ze současné situace profituje pouze Západ. Uvedl to server Politico.

V téměř dvouhodinovém rozhovoru Lukašenko uvedl, že pokračování války na Ukrajině si přejí jen "vysoce postavené osoby amerického původu". Západ podle něj podporuje Kyjev, aby se Rusko a Ukrajina ve válce navzájem zničily.

Rozhovor proběhl v době, kdy ukrajinské jednotky pokračují v ofenzivě v ruské Kurské oblasti, která trvá již více než týden. Kyjev oznámil, že jeho jednotky na některých místech v oblasti postoupily až o 32 kilometrů.

Lukašenko naznačil, že Kyjev by mohl plánovat napadení Běloruska, a prohlásil, že nedovolí ukrajinským jednotkám "pošlapat naši zemi". Neposkytl však žádné důkazy, které by naznačovaly, že Ukrajina připravuje vojenskou operaci na běloruském území.

Od začátku ruské invaze patří Lukašenko mezi největší podporovatele Ruska a umožnil ruským jednotkám využít běloruské území k invazi na Ukrajinu. Přesto v aktuálním rozhovoru vyzýval k jednání: "Pojďme si sednout za jednací stůl a ukončíme tuto potyčku. Nepotřebují to ani Ukrajinci, ani Rusové, ani Bělorusové. Potřebují to pouze oni."

Lukašenko také uvedl, že Západ se snaží destabilizovat situaci v Kursku, což by mohlo vést k vyhlášení mobilizace v Bělorusku i Rusku, a tím "otřást společností zevnitř".

Minulý týden v úterý ukrajinské jednotky vtrhly na ruské území do Kurské oblasti. Kyjev tvrdí, že během této největší přeshraniční operace od začátku invaze ruských sil se jim již podařilo obsadit území o rozloze přes 1000 čtverečních kilometrů.