Bestie z Cosa Nostra zemřela. "Boss bossů" Salvatore "Toto" Riina skonal ve vězení

Do čela mafie se Riina, přezdívaný Bestie, dostal v polovině 70. let, a téměř ihned své postavení potvrdil tím, že zahájil nebývale krvavou válku proti svým nepřátelům. Kromě boje s jinými mafiány tento šéf organizovaného zločinu na Sicílii zosnoval i řadu atentátů.

Z corleonské mafie učinil dominantní klan na Sicílii, který vydělával zejména na obchodu s drogami. Muž nevelkého vzrůstu údajně osobně zabil několik desítek lidí a mnoho životů měli na svědomí jeho nohsledi. Stál i za vraždami soudců Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina, které otřásly italskou veřejností. Riina byl nakonec zatčen v Palermu po dvou dekádách, kdy se úspěšně skrýval v ilegalitě.

Italská justice mu uložila několikanásobný doživotní trest, který si odpykával v přísně střeženém vězení u Milána. Jeho cela byl 24 hodin denně osvícena a vycházet mohl jen zřídka. Ve vězení strávil 24 let a zemřel v roce 2017, den před smrtí dosáhl 87 let. A až do svého skonu byl považován za hlavu sicilské mafie.