"Bez ceremonií a prohlášení." Izraelská armáda v tichosti přešla do nové fáze války proti Hamásu

Izraelská armáda přešla do nové, méně intenzivní fáze konfliktu s palestinským militantním hnutím Hamás v Pásmu Gazy, jak uvedl mluvčí armády Daniel Hagari pro deník The New York Times. Změna v průběhu války proběhne bez ceremonií a dramatických prohlášení. Izraelská armáda bude pokračovat ve snižování počtu vojáků v Gaze a redukci leteckých útoků, což začalo již začátkem tohoto měsíce.