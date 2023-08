Biden hovořil se Zelenským o stíhačkách F-16. Za válku chce Rusko dohnat k odpovědnosti

Spojené státy včera oznámily svůj záměr zahájit výcvik ukrajinských pilotů, aby byli schopni pilotovat letouny americké výroby. Dánsko, Nizozemsko a Norsko již slíbily dodávky těchto letadel Ukrajině. Diskuze mezi Bidenem a Zelenským se zaměřila také na urychlené schválení žádosti těchto tří zemí o předání letounů Ukrajině.

V rámci telefonátu prezident Biden dále potvrdil americkou podporu Ukrajině po dobu, kterou bude potřebovat, a vyjádřil odhodlání stíhat Rusko za jeho akce během trvání konfliktu trvajícího jeden a půl roku.

Po měsících nejistoty se tak zdá, že se Ukrajina dočká vytoužených sthaček. Norsko se ve čtvrtek rozhodlo darovat Ukrajině bojové letouny F-16 a je třetí zemí na světě, která poskytne Ukrajině letouny, po Nizozemsku a Dánsku. Počet těchto letounů, které budou sloužit Ukrajině v obraně proti ruské agresi, nebyl uveden. Uvedl to server European pravda.

Ukrajina ale nebude moci používat americké stíhačky F-16 tento podzim a zimu. Prohlásil to mluvčí vzdušných sil ukrajinské armády Jurij Ihnat. "Už teď je zřejmé, že během letošního podzimu a zimy nebudeme schopni Ukrajinu bránit stíhačkami F-16," řekl podle serveru Telegraph Yuriy Ihnat ukrajinské televizi. "Vkládali jsme do tohoto letadla velké naděje, že se stane součástí protivzdušné obrany, schopnou nás ochránit před ruským raketovým a bezpilotním terorismem," řekl Ihnat.

Výcvik ukrajinských pilotů na víceúčelových stíhačkách F-16 měl původně začít koncem srpna. Ihnat podle serveru Ukrajinska pravda před několika dny uvedl, že pilotům běžně trvá až šest měsíců, než se naučí ovládat stíhačku. Za určitých podmínek však lze tuto dobu zkrátit na čtyři měsíce.

O moderní stíhačky F-16 Ukrajina žádá už řadu měsíců. Umožnily by jí mířit na ruské letouny a armáda by k tomu nemusely využívat drahé rakety systémů Patriot.

Stíhačka F-16, známá také jako Fighting Falcon, je jednou z nejuznávanějších a nejrozšířenějších bojových letadel na světě. Vyvinuta americkou společností General Dynamics (nyní Lockheed Martin) v 70. letech se rychle stala ikonou moderního letectva a získala si pověst výkonného a univerzálního letadla schopného plnit širokou škálu úkolů.

První let F-16 se uskutečnil v roce 1974 a v roce 1978 bylo letadlo přijato do služby amerického letectva. Od té doby bylo vyrobeno více než 4 600 kusů stíhaček a exportováno do více než 25 zemí po celém světě. Díky své všestrannosti a výkonným schopnostem se F-16 stala základním stíhacím letadlem mnoha vzdušných sil.