Biden nastínil možnost, jak zabránit Íránu podniknout odvetný útok

"Taková jsou má očekávání," uvedl Biden v reakci na otázku, zda by dohoda o příměří a propuštění rukojmí mezi Izraelem a Hamásem mohla odvrátit útok Íránu. Dodal, že ačkoli jednání o příměří začínají být obtížná, neztrácí naději.

Haníja zemřel při útoku v Teheránu koncem července, což přispělo ke zvýšení napětí na Blízkém východě. Írán z útoku obvinil Izrael, který se k němu oficiálně nepřihlásil, a slíbil odvetu.

Biden a lídři Egypta a Kataru minulý týden veřejně vyzvali Izrael a Hamás, aby se zúčastnili jednání, která začínají ve čtvrtek. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu již potvrdil účast Izraele na jednáních, přičemž Katar Spojené státy ujistil, že pracuje na zajištění toho, aby na nich byl zastoupen i Hamás, uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničních věcí Vedant Patel.

"Necháváme tento proces běžet, ale plně doufáme, že se tato jednání pohnou vpřed tak, jak by se měla," uvedl Patel. Zároveň poukázal na to, že příměří by umožnilo propuštění rukojmí, dodání humanitární pomoci do Pásma Gazy, jakož i další diplomacii, díky které by se Blízký východ mohl dostat z "tohoto nekonečného kruhu násilí".

Americký deník The New York Times v úterý s odvoláním na dokumenty z jednání uvedl, že Izrael přitvrdil při některých svých požadavcích. Patel odmítl komentovat postoje Izraele při vyjednávání. Izraelští představitelé však podle něj Spojeným státům řekli, že jsou připraveni "finalizovat podrobnosti implementace dohody".