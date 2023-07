Biden netrpělivě čeká na přijetí Švédska do NATO

Prezident Biden se dnes setkal s premiérem Ulfem Kristerssonem, aby dále posílil úzké vazby mezi USA a Švédskem. Oba lídři diskutovali o řadě důležitých otázek – včetně členství Švédska v NATO, změny klimatu a sdílených demokratických hodnot. Foto: The White House

Během setkání v Bílém domě vyjádřil americký prezident Joe Biden svou netrpělivost ohledně vstupu Švédska do Severoatlantické aliance (NATO) a plně podpořil tuto snahu. Švédského premiéra Ulfa Kristerssona přijal s otevřenou náručí a zdůraznil důležitost švédského připojení k alianci. Obě strany také diskutovaly o posílení podpory Ukrajině, jak uvedl list The New York Times.