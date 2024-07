Bidenův výkon: Výzvy k rezignaci a klesající čísla průzkumů. Co bude s USA?

Následující týden proběhne summit NATO ve Washingtonu, přičemž hlavní otázkou je, co znamená slabý americký prezident pro tento neklidný svět. Obavy se soustředí na Bidenovu rychlost a schopnost zvládat více než jen čtení z teleprompteru, což vyvolává pochybnosti o jeho zdatnosti. Tisková mluvčí Karine Jean-Pierre se během 57 minut dlouhého briefingu snažila uklidnit situaci a zdůraznit, že prezident je dostatečně fit pro svůj úřad i nadcházející volební kampaň, ačkoliv je jasné, že to mediální pozdvižení jen těžko potlačí. Popisuje situaci na tiskové konferenci německý deník Tagespiegel.

Biden plánuje tento týden natočit televizní rozhovor, který se bude vysílat v pátek a neděli. A chce také uspořádat tiskovou konferenci na summitu NATO. To je překvapivé, protože žádný prezident od dob Ronalda Reagana nepořádal tolik tiskových konferencí jako Biden, píše The New York Times. Spekulace o tom, že toho prezident už prostě není schopen, v současnosti sílí.

Bílý dům se proto přepnul do krizového režimu a mluvčí Jean-Pierre také na brífinku opakuje vzkaz, který má všechny uklidnit: Chápeme, že lidé jsou znepokojeni, a ukážeme, že Biden to stále umí.

V úterý se špatné zprávy hromadily každou minutou, tlak dárců a levicově liberálních médií, jako je „The New York Times“, narůstal. Texasan Lloyd Doggett se stal prvním demokratickým poslancem, který vyzval Bidena, aby odstoupil z prezidentské kandidatury a uvolnil místo pro „mladší tvář“. Prvotní průzkumy po televizní debatě ukázaly, že slabý výkon 81letého prezidenta voliče zneklidnil. Viceprezidentka Kamala Harrisová, často kritizovaná jako špatná volba, si v průzkumech vedla lépe než Biden a další možní kandidáti.

Debata o nástupnictví v Demokratické straně začíná zasahovat i voliče. Strana se zatím snaží situaci po čtvrteční debatní „katastrofě“ zvládnout, ale pokud prezidentova podpora v klíčových „swingových státech“ výrazně poklesne v následujících týdnech, očekává se další vlna paniky. Průzkum CBS News/YouGov zveřejněný v neděli ukázal, že 72 procent registrovaných voličů pochybuje o Bidenově mentální a kognitivní způsobilosti pro výkon úřadu, což je nárůst oproti 65 procentům z dřívějšího průzkumu.

Na úterním tiskovém briefingu v Bílém domě novináři opakovaně zpochybňovali Bidenův zdravotní stav, přičemž tisková mluvčí Karine Jean-Pierre všechny spekulace rezolutně odmítla. Přesto debata o prezidentově věku a schopnostech dominuje v pravicových médiích.

Otázkou zůstává, zda to voliče přesvědčí. Na odpovědi bude záviset mnoho, a to nejen v USA. Do voleb zbývají čtyři měsíce a sedm týdnů do stranického nominačního sjezdu. Demokraté nemají mnoho času na změnu situace.