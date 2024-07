Bílý dům hájí Bidena: Ze slabého výkonu se zotaví, kognitivní test nepotřebuje

"Ví, jak se vrátit zpět," prohlásila mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre. Dále dodala, že Bidenův zdravotnický tým již dříve uvedl, že není důvod ani potřeba, aby jednaosmdesátiletý prezident podstoupil kognitivní test.

Tato vyjádření následovala po veřejné výzvě kongresmana Lloyda Doggetta, prvního demokratického poslance, aby Biden odstoupil z prezidentského klání. Doggett odkazoval právě na Bidenův výkon v debatě s Trumpem.

Slabý výkon prezidenta Bidena v nedávné debatě vzbudil obavy i mezi jeho největšími příznivci. Někteří začali zpochybňovat, zda je Biden dostatečně silným kandidátem, který by měl v listopadových volbách čelit Trumpovi, poznamenává agentura AP.

Doggett své prohlášení vydal krátce po komentáři bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, která uvedla, že obavy ohledně Bidenovy způsobilosti kandidovat jsou oprávněné.

Televize ABC News také oznámila, že Biden v pátek poskytne svůj první televizní rozhovor od debaty s Trumpem. Úryvky z rozhovoru budou odvysílány v pátek, další části o víkendu a v pondělí.

První předvolební debata mezi Bidenem a Trumpem navíc oživila úvahy o možnosti výměny Bidena jako kandidáta. Někteří dárci a sponzoři demokratů začali po debatě zvažovat záložní plány a volají po jeho nahrazení, stejně jako členové strany.

Podle The New York Times Biden, který je ve věku 81 let, během debaty často zadrhával, mluvil tiše a několikrát nedokončil větu. To prohloubilo obavy o jeho schopnost vykonávat prezidentskou funkci ve vysokém věku. Primárky již skončily, a jedinou možností pro výměnu kandidáta by byl srpnový nominační sjezd demokratů.

Mezi možnými náhradníky se nejčastěji skloňují jména viceprezidentky Kamaly Harrisové, kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, michiganské guvernérky Gretchen Whitmerové, illinoiského guvernéra Jaye Pritzkera, marylandského guvernéra Wese Moorea a guvernéra Pensylvánie Joshe Shapira. Zmiňují se také ministryně obchodu Gina Raimondová a ministr dopravy Pete Buttigieg.

Vzhledem k tomu, že primárky již proběhly, by ke změně kandidáta muselo dojít na srpnovém sjezdu, kde delegáti z jednotlivých států podle pravidel mají podpořit Bidena. Existuje však určitá flexibilita, protože delegáti mohou "s čistým svědomím vyjadřovat pocity těch, kteří je zvolili".

Stranické stanovy rovněž obsahují ustanovení pro nahrazení kandidáta v případě úmrtí, odstoupení nebo nezpůsobilosti, nikoli však pro výměnu někoho, kdo odstoupit nechce. Biden by tedy musel odstoupit dobrovolně, což podle NYT není pravděpodobné.

Bidenův výkon v devadesátiminutové debatě, během níž Trump působil sebevědomě, zatímco Biden byl nejistý a tišší, vyvolal mezi demokraty paniku. Někteří dárci a sponzoři demokratů začali po debatě zvažovat záložní plány. Mnozí byli z Bidenova vystoupení zklamaní a frustrovaní, což vedlo k lobbování u stranických kolegů za jeho nahrazení.

Podle The Washington Post někteří demokratičtí zákonodárci byli Bidenovým projevem konsternováni a obvinili moderátory CNN z neuvádění Trumpových nepravdivých tvrzení na pravou míru. Zároveň uznali, že Biden se proti Trumpovým výrokům často neohradil.