Bílý dům: Wagnerovci jsou u Bachmutu i kvůli nerostům

Americká Sněmovna reprezentantů opět odložila jednání o výběru svého předsedy, a to na dnešní poledne místního času (18:00 SEČ). Ani po třech dnech a 11 hlasováních se republikánovi Kevinu McCarthymu nepodařilo sjednotit své spolustraníky a získat potřebnou většinu 218 hlasů. Všech 435 kongresmanů obou stran bez předsedy nemůže složit přísahu a komora tak není schopna vykonávat své funkce. V americké historii je to poprvé za 100 let, co nebyl předseda dolní komory zvolen v prvním kole, a počtem kol je letos hlasování nejdelší za posledních 164 let.