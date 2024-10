Blinken poradil Netanjahuovi, co by měl udělat po smrti Sinvára

Blinken apeloval na Izrael, aby využil smrti vůdce palestinského hnutí Hamás Jahji Sinvára k propuštění izraelských rukojmích a ukončil tím konflikt v této oblasti. Tuto informaci přinesla agentura TASR s odvoláním na zprávy agentur Reuters a AFP.

Během setkání v Jeruzalémě Blinken "zdůraznil, že je třeba využít úspěchů Izraele", včetně likvidace Sinvára, který byl považován za klíčovou osobu při plánování útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října loňského roku. Tento útok si vyžádal více než 1000 mrtvých a přibližně 250 Izraelců bylo odvlečeno do Pásma Gazy jako rukojmí.

Zpravodajská stanice CNN v neděli informovala, že tělo Sinvára by mohlo být použito jako vyjednávací nástroj pro výměnu izraelských rukojmích, kteří jsou v Gaze zadržováni více než rok. Podle izraelských zdrojů zůstává v rukou Hamásu méně než 100 rukojmích, z nichž přibližně 40 je považováno za mrtvé.

Podle izraelských zdrojů má být propuštění rukojmí jediným způsobem, jak by Hamás mohl získat tělo svého bývalého vůdce. Tímto způsobem chce Izrael vyvinout tlak na palestinské hnutí, aby uvolnilo zbývající rukojmí, které uneslo během rozsáhlého teroristického útoku na jižní Izrael v říjnu 2023. Během tohoto útoku bylo zavražděno přes 1000 lidí a více než 250 dalších bylo uneseno do Pásma Gazy.

Sinvár byl vůdcem Hamásu v Pásmu Gazy a hlavním architektem útoku z 7. října. Jeho smrt, ke které došlo večer 16. října 2024, byla oznámena izraelskou vládou následující den. Hamás později jeho smrt potvrdil. Podle izraelských lékařů zemřel v důsledku střelného poranění hlavy.

Využití Sinvárova těla k výměně za izraelské rukojmí je součástí širší strategie izraelské vlády, jak tlačit na Hamás. Izraelské zdroje upozornily CNN na to, že navrácení Sinvárova těla by mohlo posílit soudržnost mezi členy Hamásu a znovu mobilizovat jejich podporovatele. Právě proto se Izrael snaží tuto výměnu využít jako formu vyjednávání, což by mohlo pomoci v návratu desítek rukojmí držených Hamásem.

Izrael již v minulosti vyměňoval rukojmí za těla padlých vůdců. Například loni v listopadu byla část rukojmí, zadržených během říjnového útoku, propuštěna výměnou za palestinské vězně zadržované v Izraeli. I přes tuto výměnu zůstává v rukou Hamásu přibližně 100 rukojmí. Zhruba 40 z nich považuje Izrael za mrtvé.

Po Sinvarově smrti vyzval premiér Netanjahu členy Hamásu, aby složili zbraně a vydali zbývající izraelské rukojmí. Hamás však tuto výzvu odmítl, což znamená, že konflikt a snahy o vyjednávání stále pokračují. Blinken v této souvislosti uvedl, že ukončení konfliktu musí být provedeno tak, aby zajistilo "trvalou bezpečnost pro Izraelce i Palestince".

Blinken během jednání rovněž apeloval na zvýšení objemu humanitární pomoci pro Palestince v Pásmu Gazy, které je pod neustálými izraelskými vojenskými operacemi. Humanitární krize v Gaze se prohlubuje a USA opakovaně volají po umožnění většího přístupu humanitárních pracovníků a dodávek základních potřeb pro civilní obyvatelstvo.

Šéf americké diplomacie také připomněl potřebu diplomatického řešení konfliktu v Libanonu, kde působí libanonské militantní hnutí Hizballáh. Blinken zdůraznil důležitost dodržování rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1701 z roku 2006, která vyzývá k dlouhodobému odzbrojení Hizballáhu a k úplnému stažení izraelských sil z libanonského území.

Blinken od svého nástupu do funkce navštívil Izrael již 11krát. Jeho diplomatické snahy se zaměřují na zabránění eskalaci konfliktu do širší regionální války. Blinken opětovně vyzval všechny strany k diplomatickému řešení, které by přineslo stabilitu a mír jak pro Izraelce, tak pro Palestince.