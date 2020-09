AP: Spojené státy kvůli Rusku vyslaly do Sýrie další posily

— Autor: ČTK

Spojené státy vyslaly dalších téměř 100 vojáků a několik obrněných vozidel do východní Sýrie v reakci na několik nedávných střetů s ruskými jednotkami. Podle agentury AP to v pátek uvedl mluvčí americké armády. Do země poputují rovněž další radary a Washington podle něj v oblasti posílí letecké hlídky.