Bude Netanjahu obviněn z korupce? Výslechy jeho právníků trvaly 11 hodin

Premiér vinu ve všech třech případech, označovaných čísly 1000, 2000 a 4000, odmítá.

Benjamin Netanjahu byl po zářijových volbách pověřen sestavením vlády a vyjednává se zástupci tří náboženských a pravicových stran o případné vládní koalici. Tyto strany jsou připraveny prosadit zákon, který by premiéra před stíháním ochránil. Dohromady s Netanjahuovým Likudem mají ale jenom 55 mandátů, takže do nadpoloviční většiny v parlamentu jim chybí šest poslanců. Ve středu měl Netanjahu jednat o možnosti sestavení vlády národní jednoty s vítězem voleb z uskupení Modrá a bílá Bennym Gancem, ale podle tisku Ganc schůzku zrušil.

Výslechy Netanjahuových právníků začaly kauzou označovanou 4000, v níž jde o případ ovlivňování vlastníka telekomunikační firmy Bezeq výměnou za příznivé zpravodajství o premiérovi na serveru Walla, který pod společnost patří. Netanjahuovi právníci chtějí obhajobu v této kauze postavit na tom, že požadavek na kladné zpravodajství není korupce. V tomto případu je návrh obvinit premiéra z podvodu, zneužití důvěry a podplácení.

Středeční slyšení trvalo 11 hodin a protáhlo se až do pozdního večera, napsal list The Times of Israel. Jak prohlásil mluvčí premiéra, obhájci představili nové argumenty a důkazy týkající se všech případů, ve kterých Netanjahu figuruje. Tyto důkazy "naprosto odporují tomu, co se tvrdí v obviněních". Zástupci prokuratury, které citovala izraelská televize Channel 12, nicméně uvedli, že je přednesené důkazy nepřekvapily a že s většinou materiálů už byli obeznámeni.

Ve zbylých dvou kauzách je premiér obviněn z přijímání úplatků za politické výhody a za pomoc vydavateli izraelského nejčtenějšího listu Jediot Achronot proti konkurentovi opět za příznivé zpravodajství o Netanjahuovi.

Kauzy 4000, kterou tisk označuje za nejprůkaznější, se mají týkat výslechy v prvních dvou dnech slyšení, později pak mají právní zástupci přednést argumenty v kauzách 1000 a 2000. Právníci, kteří dnes dorazili na ministerstvo spravedlnosti, tvrdí, že existují zásadní důvody pro změnu návrhu obvinění ve všech třech případech.

Generální prokurátor Avichaj Mandelblit v únoru oznámil, že chce premiéra z korupce obvinit. Definitivně o tom rozhodne po ukončení předběžných výslechů. Hlavní Netanjahuův právník Ram Caspi již ráno při příchodu na ministerstvo spravedlnosti vyjádřil přesvědčení, že se jim podaří přimět Mandelblita, aby od vyšetřování případů upustil.